Названо самое частое время смерти во сне Кардиолог Серебрянский назвал самое частое время смерти во сне

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Кардиолог Юрий Серебрянский заявил, что чаще всего люди умирают около четырех — пяти утра. По словам эксперта, в это время происходит замедление сердечной деятельности, связанное с биологическими ритмами человека. Он добавил, что в утром происходит активизация симпатического отдела вегетативной нервной системы, при которой могут возникнуть перебои и случаи внезапной смерти, пишет URA.RU.

Статистика такая, что чаще всего люди умирают ночью или под утро. На четыре — пять утра больше всего смертей приходится. Существует биоритм, что именно в это время замедляется сердечная деятельность, — рассказал Серебрянский.

Специалист отметил, что одним из признаков может стать храп под утро. Он может быть связан с замедлением сердечной деятельности, хотя этому могут не придавать большого значения.

Психиатр-нарколог Марина Калюжная ранее заявила, что пять промилле алкоголя способны вызвать остановку сердца и мгновенную смерть. Эксперт пояснила, что многое зависит от индивидуальных особенностей организма, но она посоветовала не испытывать свою стойкость. Она указала, что человек никогда не может знать, какая порция алкоголя станет последней. Специалист добавила, что спасти человека с передозировкой алкоголя можно, но для этого нужна оперативность. По её словам, нужно вызвать искусственную рвоту у человека, а затем дать ему выпить активированный уголь, параллельно нужно вызвать скорую помощь.