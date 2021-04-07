Названо опасное последствие COVID-19 у бессимптомных больных

https://static.news.ru/photo/ab717b5c-9830-11eb-9e31-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что люди, перенёсшие коронавирус в лёгкой форме или бессимптомно, могут столкнуться с опасным последствием.

Им может стать нейропатология, отметила биолог в беседе с Lenta.ru.

Это не значит, что у всех, кто перенёс ковид, могут наступить какие-то заметные невооружённому глазу последствия. Однако нужно внимательно наблюдать за собой и постоянно убеждаться, что патологические процессы у вас отсутствуют. Эта тактика из серии «предупреждён — значит вооружён», — подчеркнула Баранова.

Она пояснила, что опасные последствия инфекции выявили учёные из Нидерландов. Они заразили коронавирусом мартышек двух разных видов. Болезнь протекала в лёгкой форме. Когда животных умертвили, почти у всех в мозге обнаружились признаки нейровоспаления, внешне не заметные при жизни.

Получилось, что из восьми обезьян только у одной мозг не пострадал. После перенесённой болезни поведение животных не отличалось от нормального: у них был нормальный аппетит, ни зрительные рефлексы, ни что-то другое не вызывало беспокойство, — рассказала биолог.

Она добавила, что только вскрытие помогло узнать о проблемах в мозге.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у переболевших коронавирусом пациентов могут обостриться или начаться кожные заболевания, предупредила врач-косметолог, дерматолог, пластический хирург Мадина Байрамукова. По её словам, специалисты наблюдают «огромное количество проблем» у перенёсших COVID-19, и это не всегда зависит от интенсивности болезни.