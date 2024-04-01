Названо качество, которым обладают почти 100% россиян ТАСС: 98% россиян уверены в наличии у них чувства юмора

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подавляющее большинство россиян (98%) считают, что они обладают чувством юмора, свидетельствуют данные социологического агентства «Вебер» — проекта АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы». При этом 94% респондентов признались, что проявляют это качество в общении с другими людьми. Почти 50% из них заявили, что шутят в компаниях очень часто, передает ТАСС.

Большинство опрошенных (76%) считает, что их знакомые тоже обладают чувством юмора. Свыше 80% россиян при этом важно, чтобы это качество проявлялось у мужа или жены, а также друзей. Менее всего чувство юмора граждане ценят в своих соседях.

Порядка 76% ответили, что юмор помогает справиться с болью, а 75% убеждены, что он продлевает жизнь. Еще столько же считают, что он сохраняет отношения. При этом о любви к черному юмору заявили лишь 28%. Запретными темами для шуток абсолютное большинство признает трагедии близких людей, геноцид, эпидемии, катастрофы, теракты, войны и их жертвы, особенности здоровья других людей.

Ранее 57% россиян признались в любви к своей работе. При этом треть респондентов отметили, что им не нравятся некоторые аспекты занимаемой должности. Еще 13% опрошенных заявили, что не удовлетворены тем, чем они занимаются.