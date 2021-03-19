Названа статья расходов, на которой россияне сильно экономили

https://static.news.ru/photo/abd98582-8929-11eb-a9bc-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

В 2020 году россияне стали серьёзно экономить на одежде. Расходы на обновление гардероба упали сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Так средний чек на одежду и обувь в прошлом году составлял всего две тысячи рублей с человека на интернет-площадках. Одна покупка в 2019 году в среднем была на сумму в 3,8 тысячи, в ещё годом ранее — 3,6 тысячи.

При этом АКИТ отмечает, что в прошлом году россияне чаще обращались в магазины одежды, но выбирали более бюджетные бренды, пишет «Российская газета».

Экономят люди и в оффлайн-магазинах. В среднем покупатели стали тратить на 7–10% меньше, — сказано в заметке.

В ноябре 2020 года в ЦБ сообщал, что потребительская активность упала с приходом второй волны коронавируса. Люди тратили деньги в основном на еду и лекарства, как весной.

Ране NEWS.ru писал, что в России зафиксирован рекордный рост повседневных расходов граждан. Траты россиян на товары повседневного спроса в прошлом месяце увеличились на 4,5% в годовом выражении.