Названа распространённая ошибка при варке картофеля

https://static.news.ru/photo/bec53e3a-0921-11eb-b3c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Варка картофеля является самой простой операцией на кухне, однако многие допускают при этом грубейшую ошибку.

Такое мнение высказал польский портал Wirtualna Polska. Издание отмечает, что люди, как правило, заливают картофель холодной водой. Из-за этого в процессе варки он теряет большую часть питательных веществ.

Правильным решением является опускание сырого картофеля в кипящую воду. При этом её следует солить, только когда картофель станет мягким, считает автор публикации.

Тщательно помытый или очищенный молодой картофель варится 15–20 минут на среднем огне. Варить старый картофель рекомендуется в мундире, поскольку всё самое ценное находится под кожурой. Позже, при очистке, кожуру нужно срезать как можно тоньше. Картошка, которая пойдёт на пюре, перед варкой должна быть порезана на небольшие куски. Это сократит время термической обработки.

Сделать картошку ещё вкуснее можно, добавив при варке в воду молоко (в пропорции 250 миллилитров на литр), сливочное масло и лук.

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