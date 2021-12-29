Названа причина блокировки «ОВД-Инфо»

Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо» (организация, исполняющая функции иностранного агента) за оправдание теракта в здании УФСБ в Архангельске, а также за пропаганду террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Как сообщает ТАСС со ссылкой на Луховицкий городской суд, в материалах дела имеются доказательства о размещении на сайте правозащитного проекта информации, «направленной на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений».

В суде указали на конкретную статью о происшествии в Архангельске, в которой говорится о правоприменительной практике по делам о публичном оправдании теракта. Назначенная лингвистическая экспертиза это подтвердила.

Также отмечается, что на сайте «ОВД-Инфо» размещались статьи с оправданием «украинских террористов либо лиц, подготавливавших и (или) совершавших диверсионно-террористические акты на территории Российской Федерации в интересах Украины». Кроме того, сайт публиковал статьи о деятельности «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и «Свидетелей Иеговы» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Теракт в здании архангельского УФСБ произошёл в октябре 2018 года. Тогда были ранены трое сотрудников ФСБ.

Ранее сообщалось, что сайт проекта заблокировали. Страница «ОВД-Инфо» перестала открываться. В организации отметили, что уведомление от Роскомнадзора им не приходило. Кроме того, РКН потребовал от социальных сетей удалить аккаунты правозащитного проекта.

29 сентября Минюст добавил в реестр иностранных агентов правозащитный проект. Всего разом иноагентами признали 22 журналистов и пять организаций.