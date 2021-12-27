Названа предварительная причина гибели Просвирнина

Егор Просвирнин, тело которого было найдено сегодня на Тверской улице, перед гибелью мог находиться в наркотическом опьянении. Соседи слышали, что в квартире ругаются несколько человек. В момент падения дома находилась его супруга Марина. Записки журналист не оставил, однако есть записи на английском языке в Twitter блогера, из которых следует, что он, предположительно, поссорился с женой.

Предположительно, Просвирнин пишет в твитах о своей жене, хотя не называет её имени. Из текста следует, что они поссорились. Егор пишет по-английски, что впервые за шесть лет «сомневается, должна ли эта женщина воспитывать его детей».

Iam at the point of my marriage when for the first time for 6 years she (being drunk) said some nasty russophobic things (like you know you can drug me with anything but I dont even think that) and Iam seriously think should this woman raise my children or not. — CzarTV (@Empire1721) December 27, 2021

Я нахожусь на том этапе моего брака, когда впервые за 6 лет она (будучи пьяной) сказала ряд неприятных русофобских вещей (вы знаете, что меня можно накачать чем угодно, но я даже не думаю о таком), и теперь я серьёзно задумываюсь о том, должна ли эта женщина воспитывать моих детей или нет, — написал Просвирнин в Twitter.

Далее он отметил, что «она хотела меня взбесить (и ей это удалось), но я простой человек: некоторые вещи нельзя говорить даже по чисто женским причинам».

Это о том, как ты живешь с женщиной днём и ночью в течение 6 лет, а потом вдруг оказывается, что ты её совсем не знал. Довольно неприятное чувство. Очень неприятное, не советую никому испытывать его вообще, надеюсь, вы никогда такого не почувствуете, — заключил он.

Также Telegram-канал «112» утверждает, что Просвирнин был в состоянии наркотического опьянения.

Егор Просвирнин выпал из окна в центре Москвы, на Тверском бульваре 27 декабря. По словам свидетелей, сначала вниз полетел газовый баллончик и нож, а потом сам блогер в обнажённом виде. Погибшего опознала жена Просвирнина.

Ранее российский политик Роман Юнеман подтвердил NEWS.ru смерть Просвирнина и добавил, что не считает, что это было убийством.

Егор Просвирнин — русский националист, основатель проекта «Спутник и Погром», который в 2017 году наряду с информационными ресурсами «правой» направленности был заблокирован по требованию Генпрокуратуры за материалы экстремистского и террористического характера.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net анонсировал расследование обстоятельств пребывания в местах заключения националиста Максима Марцинкевича (Тесака), отбывавшего срок за возбуждение ненависти, разбой и хулиганство. Сейчас по этому делу проверяются данные, и в случае их подтверждения в 2022 году выйдет стрим. Тесак, осуждённый по экстремистским статьям, должен был выйти на свободу в 2021 году. Однако в сентябре 2020-го, согласно официальной версии, он покончил с собой в челябинском СИЗО. Родные не верят в самоубийство Марцинкевича и считают, что его сначала пытали, а потом убили.