Названа отрасль, которая в 2026 году может сэкономить на страховых взносах

Названа отрасль, которая в 2026 году может сэкономить на страховых взносах Глава НФС Силина: страховые льготы сэкономят спортклубам до 1,5 млн рублей в год

Российские фитнес-клубы смогут сэкономить до 1,5 млн рублей в год благодаря льготным страховым взносам, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, мера государственной поддержки будет способствовать развитию спортивной инфраструктуры в стране.

Национальное фитнес-сообщество отстояло государственную поддержку фитнес-отрасли по линии льготных страховых взносов. Сохранение пониженных тарифов с 2026 года — принципиально важное решение. Оно позволит каждому фитнес-клубу экономить в среднем до 1–1,5 млн рублей в год, снизить давление на фонд оплаты труда, сохранить занятость и поддержать инвестиции в развитие оздоровительной инфраструктуры, — поделилась Силина.

Она отметила, что ранее Национальное фитнес-сообщество обратилось к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой сохранить льготы для фитнес-отрасли. Таким образом, по ее словам, спортивная деятельность осталась в списке видов экономической деятельности, которым разрешается применять единый пониженный тариф страховых взносов.

С 2020 года пониженные страховые взносы применялись ко всем субъектам малого и среднего бизнеса независимо от сферы деятельности: компании платили 30% с части зарплаты до 1,5 МРОТ и 15% — с выплат сверх этого уровня. С 1 января 2026 года государство перешло к точечной модели поддержки, сохранив льготу только для 54 приоритетных отраслей экономики. Для остальных видов бизнеса установлен единый тариф страховых взносов в размере 30% со всей суммы выплат, — заключила глава НФС.

Ранее Силина заявила, что средняя стоимость годовой клубной карты в России составляет около 35 тыс. рублей. По ее словам, в небольших городах значения достигают 10–15 тыс. рублей за такой абонемент, а в премиальном сегменте цена может доходить до 180 тыс. рублей и выше.