Названа особенность в подсчёте привитых, заболевших коронавирусом

Заболевшие коронавирусом сразу после вакцинации не считаются привитыми, сообщила врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова «Радио 1». Это вызвано тем, что иммунный ответ для защиты от болезни формируется не сразу, а лишь почти через полтора месяца.

Если люди заболели сразу после прививки, они считаются непривитыми. Для того чтобы человек считался привитым, нужно, чтобы прошло 42 дня после первой инъекции, если речь идёт о «Спутнике V», — рассказала Белякова.

Она объяснила, что организм ещё не успевает выработать антитела к коронавирусу раньше указанных сроков.

Ранее Елена Белякова призвала к разумному поведению в зимние праздники. Она напомнила, что заболевшему нельзя идти в гости и на массовые мероприятия, а всем в общественных местах следует надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о масштабе потерь от коронавируса в России. По его словам, он сравним с населением Тулы, Калининграда или Рязани. При этом политик выразил сожаление по поводу того, что половина россиян не готовы прививаться. Он сказал, что из-за этого пандемия будет продолжаться.