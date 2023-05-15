Названа опасность употребления сырых яиц Диетолог Михалева: употребление сырых яиц может грозить гнилостными процессами в кишечнике

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Врач-диетолог Оксана Михалева рассказала «Известиям», что употребление сырых яиц грозит заражением сальмонеллезом, дисфункцией желудочно-кишечного тракта, развитием гнилостных процессов в кишечнике и другими заболеваниями. Эксперт предупредила, что птицы нередко оказываются зараженными сальмонеллой, которую передают потомству. По ее словам, сырые яйца также очень плохо перевариваются в ЖКТ.

Употребление сырых яиц может привести к дисфункции желудочно-кишечного тракта, чувству тяжести в животе, болям, диспепсии, а при регулярном употреблении стать причиной развития гнилостных процессов в кишечнике и изменений микробиоценоза кишечной флоры, — сказала Михалева.

Специалист порекомендовала употреблять яйца в приготовленном виде, так как «денатурированный белок приготовленного яйца очень хорошо усваивается» организмом.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.