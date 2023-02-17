Названа опасность лишнего веса для пожилых Нутрициолог Русакова предупредила пожилых о развитии диабета из-за лишнего веса

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Лишний вес может спровоцировать развитие сахарного диабета и нарушение в работе опорно-двигательного аппарата, предупредила пожилых людей врач-нутрициолог Дарья Русакова. Она рассказала «Москве 24», что кости с возрастом теряют свою крепость, возникает остеопороз, поэтому за счет лишней массы происходит износ всех систем организма.

Преобладание жировой массы в пожилом возрасте влечет за собой развитие заболеваний, таких как сахарный диабет, артериальная гипертензия. <...> Перемещая лишнюю массу тела, человек испытывает нагрузки. Происходит компрессия, сдавливание позвонков. Потому что тело не предназначено для того, чтобы носить лишний вес. Поэтому это разрушает опорно-двигательный аппарат, — предупредила врач.

Специалист порекомендовала высчитывать индекс массы тела — это поможет выяснить, есть у человека избыток веса или нет. Нормальный индекс находится в пределах 24, все что выше уже принято считать лишним весом. По словам нутрициолога, если индекс превышает 30, у человека уже стадия ожирения и нужно обращаться к доктору.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее посоветовала пожилым людям отказаться от сладких газированных напитков. Это связано с тем, что в газировке содержится большое количество сахара, из-за чего у людей в возрасте может появиться лишний вес.