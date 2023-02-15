Назван самый опасный напиток для пожилых Диетолог Соломатина назвала сладкую газировку самым опасным напитком для пожилых

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Сладкая газированная вода является самым опасным напитком для пожилых людей из-за большого количества сахара, объяснила врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Москвой 24» она отметила, что при отсутствии физических нагрузок, что характерно для людей старше 60 лет, газировка создает жировые отложения, которые давят на внутренние органы.

Когда человек выпил стакан газированного напитка, сахар оказывается в крови, его нужно быстро израсходовать. Но пожилой человек не сильно подвергается нагрузкам. И сахар переходит в жир, который откладывается в области живота. Там он начинает давить на окружающие органы, нарушает их функционирование, они не могут в такой капсуле нормально работать, — пояснила диетолог.

По словам врача, сладкие напитки также негативно влияют на работу печени. Орган заплывает жиром и не может эффективно функционировать. Соломатина предупредила, что из-за газировки из организма вымывается кальций. У пожилых этот процесс происходит намного быстрее, в связи с этим возникает риск переломов.

Еще одной опасностью сладких напитков является риск возникновения раковых опухолей.

Раковые клетки очень любят сахар. Человек может еще не знать, что у него развиваются эти процессы, так как они пока никак себя не проявляют. Но если идет какой-то опухолевый процесс, он будет проходить значительно быстрее, — заключила врач.

Нутрициолог Алена Добровольская ранее предупредила, что сладкая газировка и магазинные соки могут спровоцировать появление целлюлита. Чтобы избавиться от «апельсиновой корки» на теле, врач посоветовала помимо сладких напитков также сократить потребление соли, мучного и сладкого.