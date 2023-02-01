Названы продукты, вызывающие появление целлюлита Нутрициолог Добровольская: напитки с кофеином и «пищевой мусор» вызывают появление целлюлита

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Сладкие газировки и магазинные соки, а также кофе и любые напитки с кофеином способны провоцировать появление целлюлита, рассказала «Газете.Ru» нутрициолог Алена Добровольская. Чтобы избавиться от него, врач посоветовала сократить потребление соли, мучного и сладкого, а также исключить из рациона «пищевой мусор» — фастфуд, сухарики и чипсы. Также эксперт призвала держать под контролем потребление алкоголя. Она добавила, что целлюлит может вызывать майонез и соевый соус.

Безусловно, стоит исключить из рациона так называемый пищевой мусор — фастфуд, чипсы, сухарики и другие снеки. Сократите потребление изделий из пшеничной муки, начиная от выпечки и заканчивая пастой, а также сахара и соли <...> Что до напитков, я бы посоветовала избегать сладких газировок и магазинных соков. Держите под контролем потребление кофе, да и любых содержащих кофеин напитков в целом, — рассказала Добровольская.

Нутрициолог уточнила, что в борьбе с целлюлитом важен комплексный подход. По ее словам, важно не только пересмотреть рацион, но и нормализовать режим сна, соблюдать питьевой режим, обеспечить регулярные физические нагрузки и минимизировать стресс.

Эндокринолог Екатерина Кривцова ранее заявила, что развитию целлюлита у предрасположенных к этому состоянию женщин способствует частый переход от голодания к перееданию. Врач добавила, что этому также способствует потребление большого количества быстрых углеводов, а также низкая активность. По словам эксперта, это заболевание является одним из проявлений хронической венозной недостаточности, нарушения оттока лимфы и венозной крови от нижних конечностей.