Названа новая коварная особенность коронавируса

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Коронавирус нового типа может вызвать резкое изменение состояния заболевшего. О его особенности рассказал директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

По его словам, состояние заражённого может смениться с удовлетворительного на тяжёлое.

Особенности этой инфекции в том, что человек может вполне прилично себя чувствовать. Но потом в один день он ухудшается и умирает. Поэтому тут надо быть настороже, — приводит его слова радио Sputnik.

Он призвал россиян соблюдать режим самоизоляции и избегать контактов.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вторая волна коронавируса в РФ может начаться осенью. В ведомстве подчеркнули, что летом инфекция может пойти на спад при наступлении жаркой и солнечной погоды, поскольку COVID-19, как и все другие респираторные инфекции не любит ультрафиолета. Но всё может измениться осенью, при наступлении прохладной и дождливой погоды и возвращении на места учебы или работы наших граждан, писал NEWS.ru.