Роспотребнадзор предупредил о второй волне коронавируса

https://static.news.ru/photo/273bb90e-8b9f-11ea-af31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторая волна коронавируса в РФ может начаться осенью. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что летом инфекция может пойти на спад при наступлении жаркой и солнечной погоды, поскольку COVID-19, как и все другие респираторные инфекции не любит ультрафиолета. Но всё может измениться осенью, при наступлении прохладной и дождливой погоды и возвращении на места учебы или работы наших граждан.

Как писал NEWS.ru, вторая волна может пройти проще, потому что вирус ослабнет и у многих граждан появятся антитела к COVID-19. Он добавил, что врачи сейчас делают всё возможное, чтобы снизить заболеваемость.