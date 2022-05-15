Названа группа людей, которым противопоказаны поездки на дачу Терапевт Новикова предостерегла пациентов с хроническими заболеваниями от поездок на дачу

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Врач-терапевт Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Лейла Новикова обратилась к пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями с призывом воздержаться от поездок на дачу в период обострения болезни. Эксперт отметила, что в случае экстренной ситуации людям не смогут оказать необходимую помощь. Она пояснила, что таким пациентам необходимо принимать определённый набор препаратов строго на постоянной основе, пишет ПРАЙМ.

Дело в том, что такие пациенты, как правило, имеют определённый набор препаратов, который необходимо принимать строго на постоянной основе, — поделилась Новикова.

Он посоветовала в случае необходимости проконсультироваться со своим врачом и тщательно продумать поездку.

Отоларинголог Владимир Зайцев ранее заявил, что скрытая опасность электронных сигарет заключается в том, что человек считает их безвредными. Эксперт отметил, что ухудшение здоровья из-за них обязательно случится. По его словам, люди, потребляющие вейпы, не осознают, что у них может развиться онкология на фоне курения. Он добавил, что из-за курения электронных сигарет возникает канцерогенная настороженность. По его словам, это означает, что в слизистой либо в бронхах, либо в лёгких может зародиться онкологический процесс.