Названа главная ошибка при употреблении чая Терапевт Александрова: чай без сахара может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

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Терапевт Ольга Александрова рассказала агентству ПРАЙМ, что максимально полезен для здоровья чай без сахара и других подсластителей, так как он может снижать риски сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака. Эксперт добавила, что это касается любых видов популярного напитка. При этом она предупредила, что следует быть осторожными с травяными чаями.

Если ежедневно пить три чашки зеленого чая, то снижается риск развития рака предстательной железы и рака эндометрия, сердечно-сосудистых заболеваний и таких тяжелых состояний, как инфаркт головного мозга и инфаркт миокарда. Все положительные эффекты касаются влияния чая без добавления сахара или сливок, — сказала Александрова.

Специалист отметила, что чай со зверобоем снимает напряжение, успокаивает, тонизирует, а также способен повышать уровень серотонина, таким образом оказывая «антидепрессивный эффект».

Диетолог Светлана Бронникова ранее рассказала, что россиянам зимой не хватает витамина D, уровень которого резко падает из-за снижения солнечной активности. Эксперт добавила, что жителям России не хватает и других витаминов, дефицит которых также испытывают жители северной части Европы. Она пояснила, что речь идет о витаминах А и С, витаминах группы B, никотиновой кислоте.