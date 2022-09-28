Названа приоритетная для мобилизации категория россиян «Объясняем.рф»: контрактники в запасе являются приоритетной группой россиян для мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Прошедшие военную службу по контракту в российской армии граждане, уволившиеся в запас, являются приоритетной группой для мобилизационного призыва, сообщает портал «Объясняем.рф». Более подробных характеристик по данной группе граждан авторы портала не сообщают.

— Могут ли меня мобилизовать, если я недавно уволился в запас после службы по контракту?

— Да, могут, в приоритетном порядке, — говорится в сообщении.

Ранее временно исполняющий обязанности военного комиссара Еврейской автономной области Дмитрий Кучабский сообщил, что в рамках частичной мобилизации в регионе под призыв в том числе подпадают люди, не служившие в армии, находящиеся в запасе, чей возраст превышает 45 лет. Заявление военкома опубликовано в Telegram-канале правительства региона. Кучабский пояснил, что такая практика соответствует российскому законодательству, однако основной упор все же делается на людей с боевым опытом и тех, кто прошел армейскую службу.

Минобороны России уточнило категории работников организаций, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации. В их число попали работники аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, информации и связи, СМИ и банковской деятельности. Уточняется, что речь идет о гражданах с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих в аккредитованных организациях. Что касается сотрудников СМИ, они должны работать в системообразующих организациях.