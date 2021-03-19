Названа дата, когда в Москве растает снег

https://static.news.ru/photo/92a980ca-0b4a-11ea-9906-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Russian Look/Global Look Press

В столице снег окончательно сойдёт в первой декаде апреля — ближе к 10-му числу, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Средняя дата таяния снежного покрова приходится на первую декаду апреля. Примерно так и будет в этом году — снег сойдёт примерно к концу первой декады, — цитирует его ТАСС.

Таять снег благодаря тёплой погоде начнёт уже в конце марта — в середине третьей декады или даже чуть позже, сказал Вильфанд.

Ранее NEWS.ru писал, что Первомай в Москве обещает быть тёплым, а в целом температура воздуха в этом месяце будет на 1–2,5 градуса выше нормы, рассказывал синоптик Евгений Тишковец. Он уверен, что май не подкачает.

«В осадкомеры небесной влаги попадёт в пределах нормы», — сказал он и добавил, что уже в начале мая может быть настолько хорошая погода, что дачники смогут начать работы в огородах.

Кстати, этой весной дачникам нужно быть внимательнее — их ждут новые штрафы по пожарной безопасности. Жители столицы, которые отправятся жить или отдыхать на свои участки в СНТ, должны помнить, что теперь нельзя жечь костры.