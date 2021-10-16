Назван способ снизить заболеваемость коронавирусом в России

Заболеваемость коронавирусом в России не получится значительно снизить до тех пор, пока не привьются 80% жителей страны. Вакцинация также является единственным способом снижения смертности от COVID-19. Об этом заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов, передаёт РИА Новости.

До достижения целевых показателей коллективного иммунитета эффект от вакцинации оказывается недостаточным, чтобы значительно повлиять на эпидпроцесс. То есть до достижения 80% охвата населения вакцинацией против коронавирусной инфекции значительно снизить заболеваемость, число тяжёлых случаев, случаев госпитализации и летальных исходов невозможно, так как эпидемия поддерживается большим количеством людей, не имеющих иммунитета к инфекции, — сказал медик.

По его словам, пока ни в одном из регионов России показатель по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу не достигнут. Поэтому не получается достигнуть и других показателей — снижения загруженности коечного фонда, уменьшения числа пациентов, находящихся на ИВЛ.

В ряде регионов, достигших наибольшего уровня охвата вакцинопрофилактикой, например в Московской и Белгородской областях — 64% и 57% соответственно, — отмечается устойчивая тенденция к снижению числа летальных исходов от COVID-19, — добавил Чуланов.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России сейчас оценивается в 45%. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием. По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом проведена 51 млн раз, вакцинация полного цикла — 47,5 млн раз. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45%.

Портал стопкоронавирус.рф разместил счётчик вакцинации от COVID-19 и тепловую карту ситуации с коронавирусом в регионах России. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, слова которой приводит кабмин РФ, статистика будет обновляться еженедельно.

Согласно данным оперштаба, за минувшие сутки впервые с начала пандемии число умерших от коронавируса в России превысило тысячу человек. За последние 24 часа зафиксировано 1002 летальных исхода. Всего жертвами инфекции в стране стали 222 315 человек. За последние сутки выявлено 33 208 новых случаев заболевания COVID-19. Предыдущий максимум был зафиксирован 15 октября (32 196 заразившихся). С начала пандемии общее количество заболевших в России составляет почти 8 млн человек.