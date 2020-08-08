Назван самый тёплый день в Москве на следующей неделе

https://static.news.ru/photo/b0815266-da3a-11ea-a547-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Понедельник, 10 августа, станет самым тёплым днём на следующей неделе в Москве. Максимальная температура воздуха достигнет отметки в 27 градусов.

Об этом сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Понедельник у нас ожидается самым тёплым днём на следующей неделе. Температура в ночные часы будет в городе +13…+15 °С, в центре — местами до +19 °С, — сказала Позднякова.

Она отметила, что во второй половине дня местами могут быть осадки не более 1 мм.

В ночь на вторник,11 августа, ожидается прохождение одного из холодных атмосферных фронтов. Минимальная температура в столице составит 11-13 градусов тепла, а дневная — 20 градусов.

Как ранее писал NEWS.ru, воскресенье, 9 августа, в столичном регионе будет тёплым и комфортным, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.