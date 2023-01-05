Назван самый опасный вид зимних развлечений Хирург Шайдуров назвал катание с горок на «ватрушках» самым опасным зимним развлечением

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Хирург Андрей Шайдуров рассказал «Известиям», что катание на тюбинге, или «ватрушке», является одним из самых опасных видов зимних развлечений, которые могут привести к тяжелым травмам, а также к летальному исходу. Он добавил, что безопасными являются санки, которыми можно управлять, а в нужный момент отбросить, чтобы скатиться в сторону. По его словам, опасными также являются санки, в которые человек помещается полностью и не контролирует движение.

Такой популярный вид зимних развлечений, как катание на тюбинге или, проще говоря, «ватрушке» наиболее опасен. Практически все случаи тяжелых травм, в том числе с летальным исходом, в последние годы произошли при катании с горок именно при использовании «ватрушек», — сказал Шайдуров.

Он при этом предупредил, что следует прекратить катание при малейшем признаке переохлаждения, а также если человек вспотел или промокла одежда.

Диетолог Светлана Бронникова ранее рассказала, что россиянам зимой не хватает витамина D, уровень которого резко падает из-за снижения солнечной активности. Эксперт добавила, что жителям России не хватает и других витаминов, дефицит которых также испытывают жители северной части Европы. Она пояснила, что речь идет о витаминах А и С, витаминах группы B, никотиновой кислоте.