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07 июля 2025 в 13:00

Эти ватрушки заполонили весь интернет! Вкусняшка с ягодами и йогуртом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти ватрушки заполонили весь интернет! Пора готовить вкусняшку с ягодами и йогуртом! Иногда хочется чего-то сладкого и домашнего, но не приторного. Эти творожные ватрушки — то, что нужно. Мягкое тесто, воздушная йогуртовая начинка, сладкие ягоды и миндальные лепестки — начинка получается чуть тягучей, йогурт даёт сливочную легкость.

Ингредиенты

  • Творог — 360 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Рисовая мука — 35–40 г
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Греческий йогурт — 170 г
  • Желток — 1 шт.
  • Голубика (можно использовать любую) — 50 г
  • Миндальные лепестки — 10 г

Приготовление

  1. Смешайте творог, яйцо, муку и 2 ст. л. сахара. Сформируйте 6–7 шариков по 50 г, выложите на противень с пергаментом, сделайте углубление в каждом. Начинку приготовьте из йогурта, желтка и оставшегося сахара. Выложите по 2–3 ч. л. крема в центр каждой ватрушки.
  2. Добавьте немного голубики, посыпьте миндалем. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут. Дайте немного остыть и подавайте.

Ранее мы готовили экспресс-сырники на завтрак! Выкладываем ложкой, и готово — это вкуснятина!

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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