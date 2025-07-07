Эти ватрушки заполонили весь интернет! Вкусняшка с ягодами и йогуртом

Эти ватрушки заполонили весь интернет! Вкусняшка с ягодами и йогуртом

Эти ватрушки заполонили весь интернет! Пора готовить вкусняшку с ягодами и йогуртом! Иногда хочется чего-то сладкого и домашнего, но не приторного. Эти творожные ватрушки — то, что нужно. Мягкое тесто, воздушная йогуртовая начинка, сладкие ягоды и миндальные лепестки — начинка получается чуть тягучей, йогурт даёт сливочную легкость.

Ингредиенты

Творог — 360 г

Яйцо — 1 шт.

Рисовая мука — 35–40 г

Сахар — 4 ст. л.

Греческий йогурт — 170 г

Желток — 1 шт.

Голубика (можно использовать любую) — 50 г

Миндальные лепестки — 10 г

Приготовление

Смешайте творог, яйцо, муку и 2 ст. л. сахара. Сформируйте 6–7 шариков по 50 г, выложите на противень с пергаментом, сделайте углубление в каждом. Начинку приготовьте из йогурта, желтка и оставшегося сахара. Выложите по 2–3 ч. л. крема в центр каждой ватрушки. Добавьте немного голубики, посыпьте миндалем. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут. Дайте немного остыть и подавайте.

Ранее мы готовили экспресс-сырники на завтрак! Выкладываем ложкой, и готово — это вкуснятина!