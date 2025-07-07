Эти ватрушки заполонили весь интернет! Вкусняшка с ягодами и йогуртом

Эти ватрушки заполонили весь интернет! Пора готовить вкусняшку с ягодами и йогуртом! Иногда хочется чего-то сладкого и домашнего, но не приторного. Эти творожные ватрушки — то, что нужно. Мягкое тесто, воздушная йогуртовая начинка, сладкие ягоды и миндальные лепестки — начинка получается чуть тягучей, йогурт даёт сливочную легкость.
Ингредиенты
- Творог — 360 г
- Яйцо — 1 шт.
- Рисовая мука — 35–40 г
- Сахар — 4 ст. л.
- Греческий йогурт — 170 г
- Желток — 1 шт.
- Голубика (можно использовать любую) — 50 г
- Миндальные лепестки — 10 г
Приготовление
- Смешайте творог, яйцо, муку и 2 ст. л. сахара. Сформируйте 6–7 шариков по 50 г, выложите на противень с пергаментом, сделайте углубление в каждом. Начинку приготовьте из йогурта, желтка и оставшегося сахара. Выложите по 2–3 ч. л. крема в центр каждой ватрушки.
- Добавьте немного голубики, посыпьте миндалем. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут. Дайте немного остыть и подавайте.
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