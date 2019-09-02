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Жители города Шахты Ростовской области чувствуют себя наименее безопасно в сравнении с ощущениями людей из других городов России. Исследование проводили аналитики сферы недвижимости в 200 населённых пунктах.

В опросе участвовали 90 тысяч человек. Каждый из них должен был оценить утверждение «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по шкале от 1 до 10. В Шахтах средняя оценка составила 4,5 балла — это на 2,3 балла ниже среднероссийского уровня. Невысоко оценили собственную защищенность жители Киселевска Кемеровской области (4,9 балла), города Свободный Амурской области и Копейска Челябинской области (оба — на 5 баллов из 10).

Лучшие результаты субъективной оценки собственной безопасности оказались у жителей Ейска (8,6 балла) и Геленджика (8,4 балла), третье место занял Грозный (8,3 балла). Показатели Москвы и Санкт-Петербурга составили 7 и 6,8 балла соответственно, пишет Lenta.ru со ссылкой на исследование Domofond.

14 января из-за утечки газа в Шахтах взорвался жилой дом. Инцидент произошёл в одной из квартир дома по улице Хабарова. В результате полностью обрушились 8-й и 9-й этажи. В результате ЧП пять человек погибли, ещё семеро спасены из-под завалов. В общей сложности пострадавшими признаны около 100 человек, писал News.ru.