Назван опасный для здоровья размер талии Кардиолог Габинский рассказал, какой размер талии опасен для здоровья

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Кардиолог Ян Габинский заявил, что если размер талии у мужчины превышает 102 см, а у женщины 88 см, то это опасно для сердца. Эксперт уточнил, что у человека в этом случае метаболический синдром, то есть ожирение, которое негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. По его словам, это называется «синдром ремешка», когда человек носит ремень и ему начинает не хватать дырочек, пишет URA.RU.

Есть определенная корреляция, проводили такие исследования, если у человека талия больше, то у него есть метаболический синдром, то есть ожирение, и это негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, — рассказал Габинский.

Специалист порекомендовал соблюдать четыре правила для здоровой работы сердца: «не ешь жирного, не злоупотребляй алкоголем, не кури, ходи пешком до одного часа в день».

Врач-терапевт Андрей Звонков ранее заявил, что бледность, синюшность кожи, желтизна и пурпурность говорят о нарушениях в крови. Эксперт пояснил, что различные оттенки кожи могут говорить о заболевании анемией, венозным застоем, кровоизлиянием или разрушением эритроцитов. По словам врача, синюшность характерна при нарушении кровообращения. Он при этом назвал пурпурно-леопардовый оттенок кожи самым опасным, так как это может говорить о том, что у человека в коже идет кровоизлияние, которое постоянно меняет цвет кожи.