Назван неожиданный признак синдрома дефицита внимания Невролог Демьяновская назвала многозадачность одним из признаков синдрома дефицита внимания

Фото: shutterstock.com

Многозадачность, когда человек может одновременно заниматься несколькими делами, не является обязательным признаком продуктивности, а, наоборот, может свидетельствовать о наличии синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), предупредила врач-невролог Екатерина Демьяновская. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что этот синдром связан с проблемой концентрации, когда человек не может сфокусировать свое внимание на одном занятии.

СДВГ связан с неоптимальной работой отделов мозга, которые отвечают за планирование, самоорганизацию и контроль поведения. В результате человек неспособен удерживать фокус внимания на деталях, отвлекается во время лекций, чтения, просмотра фильмов, — уточнила невролог.

По словам врача, при СДВГ человеку тяжело действовать по инструкциям и доводить начатое до конца. Особенно тяжело люди с синдромом справляются с кропотливой или монотонной работой. Так, например, они не любят составлять отчеты, читать длинные тексты, заполнять формы, часто опаздывают, а также теряют вещи. Невролог посоветовала составлять списки дел и четко планировать день, выставляя сроки выполнения к каждой задаче.

Демьяновская уточнила, что многозадачность часто мешает и тем, у кого нет СДВГ. Это связано с тем, что мозгу тяжело сразу вникать в несколько задач, а в кратковременной памяти сохраняется ограниченный объем информации. Большинство может внимательно концентрироваться только на двух делах одновременно.

Многозадачность требует высокой самоорганизации. Нужно четко расставлять приоритеты и быстро решать, на что действительно стоит отвлекаться, а какие дела пока можно отложить. Секрет успеха сверхзадачников в объединении задач, которые требуют разных усилий, — заключила невролог.

Психолог Яна Лейкина ранее предупредила о развитии компульсивных расстройств у детей, которые много играют в компьютерные игры. По ее словам, подобное увлечение может негативно отражаться на социальном взаимодействии — ребенок начинает чувствовать себя одиноким, хочет больше времени проводить дома и с трудом находит общий язык со сверстниками.