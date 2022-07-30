Назван необычный плюс водки Водку назвали самой безопасной жидкостью для гаджетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если случайно залить водкой ноутбук или смартфон, это не повредит устройству, в отличие, к примеру, от масла, рассказал IT-специалист, преподаватель «Московской школы программистов» Кирилл Ситнов в беседе с «Газетой.Ru». Удалить остатки масла или жира получится только в специальном сервисе щелочными соединениями, отметил он.

Если на смартфон попала водка, то она несет опасность только для экрана, так как может разъесть олеофобное покрытие. Просто просушите его сухой впитывающей тканью или губкой, — заявил Ситнов.

29 июля авторизованные сервисные центры сообщили о дефиците деталей для ноутбуков Asus, Acer, HP, Huawei, Lenovo и Apple. Из-за этого сроки ремонта могут достигать до шести недель. Так, на все сервисные центры для ноутбуков Huawei имеется только две клавиатуры — одна в Москве, другая в Петербурге. Контактов с покинувшим Россию брендом сейчас нет. Центры по ремонту техники заказывают детали через Китай, срок поставки составляет до шести недель.

Для Asus детали ждут до трёх недель, для Lenovo некоторые запчасти нельзя достать даже под заказ.