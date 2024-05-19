Назван наиболее вероятный ответ России «на все теракты Украины» Военэксперт Матвийчук: Россия ответила на все последние теракты Украины

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Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что уничтожение хранилища «Бильче-Волице» стало ответом России на все недавние теракты Украины. По его словам, газокомпрессорная станция во Львовской области является крупнейшей на территории страны, а также второй в Европе по мощности хранилища голубого топлива.

Собственно, предположу, это и есть ответ России на все теракты Украины, совершенные в последние недели. Вспомните, что ВСУ пытались вытворять в районе Крыма, Севастополя — все небо было испещрено следами ракет ПВО — сбивали беспилотники, — поделился военный эксперт.

Матвийчук отметил, что газокомпрессорная станция не только обеспечивала Западную Украину голубым топливом. Через нее газ шел на экспорт.

Уничтожение данного хранилища выводит Украину из посредников поставок российского топлива, добавил эксперт. Матвийчук предположил, что там идут не только отечественные контракты, но и договоры Нафтогаза. По мнению эксперта, это и есть ответ РФ на обстрелы Белгорода. Ликвидация такого крупного объекта во Львовской области резко ухудшит снабжение ВСУ топливом, пришел к выводу Матвийчук, отметив, что у Киева нет возможностей отремонтировать станцию.

Ранее военный эксперт назвал три главных условия масштабного контрнаступления Украины. Матвийчук полагает, ВСУ не смогут сделать этого в ближайшие полгода.