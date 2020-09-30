Навальный заявил, что не боится вернуться в Россию

https://static.news.ru/photo/b9f6d7d8-03ae-11eb-9ad0-fa163e074e61_660.jpg Фото: navalny/Instagram.com

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который в настоящее время находится в Германии после лечения в клинике Charité, заявил в разговоре с немецкими журналистами, что не боится вернуться в Россию.

Политик подчеркнул, что после предполагаемого отравления перед ним стоит конкретная задача. И она заключается в том, чтобы быть «парнем, который не боится».

И я не боюсь! — приводит слова Навального немецкий журнал Der Spiegel.

Также оппозиционер рассказал, кто, по его мнению, стоит за отравлением. По предположению Навального, в произошедшем виноват президент России Владимир Путин. Других версий случившегося, как отметил политик, у него нет.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité. 27 сентября МИД Франции призвал Москву провести отрытое расследование произошедшего.

Позднее стало известно, что Навального в клинике навещала канцлер ФРГ Ангела Меркель. В СМИ эту встречу назвали тайной. Однако сам оппозиционер сказал, что скорее этот визит был частным.

Как ранее писал NEWS.ru, американская администрация должна провести расследование в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным, считают председатель и старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш и Роберт Менендес.