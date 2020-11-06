Навальный высмеял заявление врачей о его хроническом панкреатите

https://static.news.ru/photo/1f70a9d4-2012-11eb-a4d4-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Российский оппозиционер Алексей Навальный опроверг наличие у него хронического панкреатита и заявил, что в августе 2020 года был полностью здоров.

Я уже устал смеяться. Какого, блин, панкреатита? Что дальше? Они найдут у меня волчанку? Я каждый год проходил медицинский чекап. Есть мои анализы за несколько лет. На 20 августа 2020 года я был совершенно здоров, — сообщил он в Twitter.

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Ранее в управлении на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу рассказали, что медики считают причиной обострения состояния Алексея Навального обострение хронического панкреатита. Его супруга Юлия говорила российским врачам, что тот мог почувствовать себя плохо из-за диет.

Как заявили в правоохранительном ведомстве, жена Навального также предполагала, что диеты были направлены на снижение веса. Окончательный диагноз врачами был установлен «с учётом неоднократно проведённых химико-токсикологических исследований». Таким образом, медики уверены, что речь идёт о нарушении углеводного обмена и обострённой стадии хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции. Диагноз «отравление» по результатам исследований не подтверждён. Кроме того, согласно заключениям экспертов, в биоматериалах и на одежде Навального, а также на предметах, изъятых из гостиницы и кафе, расположенного в аэропорту города Томска, отравляющих веществ не обнаружено.

Навальный в течение месяца находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября он был выписан.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и на Западе, заявляя, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало от РФ расследовать случившееся. Москва запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов. Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.

Страны Евросоюза ввели индивидуальные санкции против нескольких российских чиновников в связи с инцидентом, писал NEWS.ru.