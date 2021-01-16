Навальный сел на самолёт в Москву

https://static.news.ru/photo/b92e460a-58cd-11eb-b00f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политик Алексей Навальный зашёл на самолёт, на котором собирается отправиться в Россию.

Он вошёл в лайнер и его сразу окружили журналисты. Оппозиционер столкнулся с трудностями, так как не мог пройти к своему месту из-за сотрудников СМИ. Он пожелал всем успешно добраться до российской столицы.

Я ожидаю в Москве прекрасную погоду — минус 23. И я ожидаю приятного ощущения от того, что я наконец добрался до своего города, — сказал он.

Политик заявил, что ему нечего бояться в России и пообещал новые расследования. После этого он несколько раз попросил журналистов сесть на свои места, так как в противном случае самолёт не может взлететь. Трансляцию из лайнера ведёт телеканал «Дождь».

Самолёт авиакомпании «Победа» с Навальным на борту должен приземлиться во Внуково в воскресенье в 19:20.

Ранее NEWS.ru запросил у аэропорта Внуково аккредитацию, чтобы встретить Навального. В аэропорту ответили, что организация деятельности СМИ на территории аэровокзального комплекса временно не проводится в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности пребывания пассажиров.

Оппозиционера всё равно собираются встречать журналисты, но сталкиваются с препятствиями. Так, в Санкт-Петербурге задержали журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, который собирался вылетать в столицу, чтобы встретить политика в аэропорту Внуково.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».