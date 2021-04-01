Навальный потерял в колонии восемь килограммов

https://static.news.ru/photo/7d2f7a94-92f6-11eb-b388-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оппозиционер Алексей Навальный потерял за время заключения восемь килограммов веса. Об этом сообщается в его соцсетях.

Ранее Навальный объявил голодовку из-за того, что к нему не пускали врача. Он в своём Instagram-аккаунте жаловался на больную ногу. Теперь — на потерю веса. О том, что оппозиционер похудел ещё до голодовки, стало известно после взвешивания. По документам в колонию Навальный приехал, весив 93 кг, сейчас — 85.

Сам он связывает такую потерю веса в первую очередь с тем, что ему не дают спать и будят по 8 раз за ночь, — говорится в сообщении Telegram-канала оппозиционера.

Врача к оппозиционеру по-прежнему не пускают, диагноза в медицинской книжке нет. Зато предлагается лечить его никотиновой кислотой.

Как писал NEWS.ru, ситуация вокруг Алексея Навального и соблюдения прав россиянина в рамках судебного разбирательства не требует особого внимания президента страны Владимира Путина. Об этом ранее заявил Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля, права всех россиян гарантированы законами. Также они гарантируются надзорными ведомствами. И ситуация в рамках рассмотрения дела Навального не исключение.

Задержали Навального 17 января на паспортном контроле в столичном аэропорту Шереметьево. Блогер прилетел из Берлина после лечения. Как пояснили во ФСИН, Навальный был задержан из-за отказа исполнять требования суда и уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции. В результате оппозиционера приговорили к двум с половиной годам лишения свободы по делу «Ив Роше». Первоначально условный срок ему заменили реальным. Наказание он отбывает в исправительной колонии № 2 Владимирской области.