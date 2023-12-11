Навальный перестал выходить на связь из колонии «Осторожно, новости»: Навальный перестал выходить на связь с адвокатами и судом

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий заключение в колонии, перестал выходить на связь со среды, 6 декабря. В колонии объясняют все проблемами с электричеством.

Канал отмечает, что политика не выводят на судебные заседания по видеосвязи и со среды к нему не пускают адвокатов. Соратники Навального шестой день не знают, что с ним происходит.

Канал сообщает, что в Ковровском суде рассматриваются иски Навального к колонии из-за приказов о водворении в ШИЗО. При этом заключенного обычно подключают по видеосвязи, но в последнее время в колонии утверждают, что связи нет из-за проблем с электричеством.

Это уже не первый случай, когда Навальный перестает выходить на связь. Так, утром 21 ноября он не появился по видеосвязи во Владимирском областном суде, где должна была рассматриваться апелляционная жалоба.

Ранее Навальный рассказывал, что его выпустили из штрафного изолятора (ШИЗО) всего на одну ночь. По его словам, в 22-й раз его отправили в камеру для нарушителей режима из-за отказа отдать правоохранителям письменные принадлежности и покинуть свою комнату. Он добавил, что в отношении него применили физическую силу и что это произошло в течение одного дня четыре раза.