Навальный назвал свою колонию «дружелюбным концлагерем»

https://static.news.ru/photo/36917410-85a5-11eb-ab00-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Instagram оппозиционера Алексея Навального появилась новая публикация, в которой он назвал покровскую ИК-2, куда его этапировали, «дружелюбным концлагерем». К посту он прикрепил свою фотографию со «свежевыбритой головой» и передал всем привет из «Сектора усиленного контроля А».

Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы. Никакого насилия и даже намёка на него я пока не видел, хотя по напряжённым позам осуждённых, стоящих навытяжку и боящихся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 «Покров», совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо. Я так себе и называю свой новый дом — «наш дружелюбный концлагерь», — написал Навальный в Instagram.

Оппозиционер уточнил, что в колонии запрещены мат и жаргонные слова и этот запрет строго соблюдается. Очень много видеокамер, «за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт». Также Навальный рассказал, что у него на груди находится табличка с именем и фото и красной полосой в связи с признанием его склонным к побегу. Ночью он каждый час просыпается от того, что рядом с его кроватью стоит охранник, снимает его на камеру и говорит: «Два часа тридцать минут, осуждённый Навальный. Снятие с профилактического учёта как склонного к побегу. На месте».

Но если относиться ко всему с юмором, то жить можно. Так что в целом у меня всё хорошо, — заключил Навальный.

Как писал NEWS.ru, Навальный этапирован в ИК-2 города Покрова Владимирской области, сообщила его адвокат Ольга Михайлова. Ей уже позволили встретиться там со своим подзащитным. Она уточнила, что Навальный находится в карантинной камере вместе с пятью другими заключёнными. Жалоб на нарушения у него нет, «он бодр и весел». Михайлову допустили к Навальному вместе с другим его адвокатом, Вадимом Кобзевым.

В пятницу, 12 марта, Кобзев сообщил, что Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области в неизвестном направлении. До понедельника не было известно, где находится оппозиционер.

Навального осудили на 2,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ назвали политически мотивированным. Также он признан Бабушкинским судом Москвы виновным по делу о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артёменко. Оппозиционер должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей в пользу государства.