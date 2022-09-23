Навального снова отправили в ШИЗО Навального отправили в ШИЗО на 12 суток

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Оппозиционера Алексея Навального, который сейчас отбывает наказание в исправительной колонии № 6 УФСИН России по Владимирской области, в пятый раз за полтора месяца отправили в штрафной изолятор (ШИЗО), сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, передает Telegram-канал «BBC News Русская служба». Срок пребывания Навального в изоляторе составит 12 дней. На этот раз основанием для этого послужило его публичного выступления во время заседания суда против объявленной в России мобилизации.

Навального отправили в ШИЗО на 12 суток, — сказала Ярмыш.

22 сентября стало известно, что Навальному может грозить новый срок до 15 лет. Новые обвинения будут выдвинуты из-за личной агитации Навального выходить на несогласованные митинги и из-за призывов к свержению государственного строя. Обвинения также могут выдвинуть против окружения политика.

Как рассказала адвокат Навального Ольга Михайлова, о новом уголовном деле она узнала от журналистов, хотя Следственный комитет сначала должен уведомить самого оппозиционера.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок на реальный по обвинению в многократных нарушениях испытательного срока по делу «Ив Роше». 22 марта Лефортовский суд Москвы вынес приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы.