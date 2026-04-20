Наступает сезон шашлыков, и я уже знаю, что готовить, — беспроигрышный рецепт курочки на гриле

Наступает сезон шашлыков, и я уже знаю, что готовить, — беспроигрышный рецепт курочки на гриле

Гриль, летний вечер и аппетитный аромат жареной курицы — что может быть лучше? Этот рецепт превращает простые окорочка в кулинарный хит сезона благодаря лаконичному маринаду и технологии частого переворачивания.

Что понадобится

Куриные окорочка — 4 шт. (около 1 кг), соевый соус — 150 мл, молотый черный перец — 1 ч. л., молотый перец чили — 0,5 ч. л. (по желанию), растительное масло — 1 ст. л. для смазывания решетки.

Как готовлю

Окорочка промокните бумажным полотенцем, сложите в глубокую емкость и залейте соевым соусом, чтобы они были почти полностью покрыты. Добавьте черный перец и чили (если используете), перемешайте.

Оставьте мариноваться при комнатной температуре на 30 минут. Разожгите угольный гриль до среднего жара (уголь должен покрыться белым пеплом).

Слегка смажьте решетку маслом. Выложите окорочка на решетку и жарьте, переворачивая каждые 3-4 минуты, для равномерного образования корочки и прожарки.

Общее время приготовления — 20–25 минут, в зависимости от размера окорочков и жара. Готовность проверьте, проткнув самое толстое место ножом: сок должен быть прозрачным. Подавайте сразу с овощами, зеленью или свежим хлебом.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла.