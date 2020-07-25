Настоятельницу монастыря в Москве обязали продать роскошный Mercedes Benz

https://static.news.ru/photo/949e33c2-ce71-11ea-a1e2-fa163e074e61_660.jpg Игуменья Феофания Фото: kremlin.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию (Мискину) на продажу находящегося в её владении автомобиля Mercedes Benz S-класса.

Предстоятель Русской церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели, — написал официальный представитель РПЦ Владимир Легойда в своём Telegram-канале.

Патриарх, кроме того, напомнил о своём благословении всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители. Легойда отмечает, что об этом говорилось неоднократно, в частности, в 2012 и в 2017 годах.

Информация о том, что игуменья Феофания (в миру Ольга Мискина) теперь ездит на Mercedes-Benz S-класса почти за 10 млн рублей, вызвала широкий общественный резонанс. Известно об этом стало 13 июля. Это уже не первая её машина, за 13 лет она сменила как минимум четыре авто этой марки.

До 2011 года монахиня ездила на сравнительно бюджетных моделях — сначала ей принадлежал Mercedes-Benz Е320 2002 года выпуска, а в 2007–2011 годах — Mercedes-Benz B170. В 2011 году Феофания приобрела свой первый автомобиль представительского класса — Mercedes-Benz S500 4MATIC. Тогда эта модель в базовой комплектации стоила около 5 млн рублей. В 2016-м игуменья обновила машину, купив S500 4MATIC нового поколения. Это приобретение обошлось ей в 9,5 млн рублей.

Феофания 25 лет возглавляет Покровский женский монастырь на Таганской улице, где находятся мощи святой Матроны Московской. Также она управляет православной гимназией в Троице-Лыково.

Кроме того, монахиня известна как руководитель отелей Русской православной церкви. Под управлением игуменьи чистая прибыль гостиниц РПЦ с 2015 года составила около 5,8 млн рублей при общей выручке в 486 млн рублей. Кроме того, в 2018 году президент Владимир Путин вручил Феофании орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, писал NEWS.ru.