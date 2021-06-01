«Насилию.нет» обжалует штраф, назначенный руководителю

https://static.news.ru/photo/60e3d4c8-c2e1-11eb-90b9-96000091f725_660.jpg Анна Ривина Фото: nasiliu.net

«Насилию.нет» (признана НКО-иноагентом) обжалует штраф своему руководителю Анне Ривиной. Об этом NEWS.ru сообщила Диана Барсегян, специалистка по коммуникациям центра «Насилию.нет».

Анну оштрафовали за нарушение закона об иностранных агентах. Мы уже получали штраф ранее на организацию, 300 тыс. рублей (за то, что сами не внесли себя в список иностранных агентов). Теперь штраф наложили на должностное лицо, то есть на Анну, — сказала она.

Она также заявила, что «Насилию.нет» считает решение суда о штрафе незаконным и собирается его обжаловать.

Сегодня Перовский суд назначил Ривиной штраф в 150 тысяч рублей за правонарушение по ч. 1 статьи 19.34 КоАП: «Насилию.нет», признанная иноагентом, продолжала работать, но при этом не была внесена в соответствующий реестр.

В апреле 2021 года Перовский суд уже штрафовал «Насилию.нет» на 300 тысяч рублей за нарушение закона об НКО-иноагентах.

В конце прошлого года Минюст признал правозащитную организацию НКО-иноагентом. NEWS.ru рассказывал, что «Насилию.нет» пыталась оспорить это решение в суде, но в иске было отказано.