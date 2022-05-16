«Ведомости»: NashStore перестал загружаться в первый день работы приложения

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Пользователи столкнулись с трудностями при попытке скачать российский аналог Google Play с названием NashStore в день запуска платформы, пишут «Ведомости». В издании уточнили, что при попытке скачать файл загрузочный файл приложения появляется уведомление об ошибке, что лимит скачивания «превышен». Журналисты отметили, что для того, чтобы скачать NashStore, пользователь должен оформить подписку на облачное хранилище «Яндекс 360».

Перед запуском NashStore мы подверглись сильнейшей DDOS-атаке. Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина может работать нестабильно. Наши специалисты делают все возможное, чтобы справиться с этой проблемой, — заявили в Telegram-канале разработчики платформы.

Ранее сообщалось, что отечественный магазин приложений NashStore стал доступен пользователям для скачивания. На данный момент в маркетплейсе добавлено более тысячи приложений, среди которых «Банки.ру», «Альфа-Банк», Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, «ПСБ-Бизнес», «СберМаркет», «Совкомбанк», Gloria Jeans и другие.

9 мая отечественный магазин мобильных приложений на платформе Android под название NashStore объявил о начале регистрации в нём разработчиков тех приложений, которые будут предлагать свои продукты. Как сообщается, больше всего заявок на предварительную регистрацию оставили специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской и Новосибирской областей. Заявки поступили и от игровых студий из Китая, Индии, Индонезии, Малайзии и Вьетнама, а также от банков из Казахстана и Белоруссии.