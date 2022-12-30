«Это жизнь, другой не будет»: доктор Мясников дал советы к Новому году Доктор Мясников посоветовал не грустить и не гадать в новогоднюю ночь

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Врач Александр Мясников дал советы о том, чего категорически нельзя делать в новогоднюю ночь. В своем Telegram-канале он посоветовал не грустить и не гадать, чтобы не привлечь к себе негатив на весь год.

Теледоктор призвал не гадать в новогоднюю ночь, чтобы не переживать из-за того, чтобы было или не сбудется. По его словам, изменить ход событий человек уже не сможет, а что суждено — то и будет.

Это наша жизнь, другой не будет. И другого календаря для нас также нет! — сказал Мясников.

Еще один совет врача — не грустить в новогоднюю ночь, потому что в любом случае это праздник, который должен быть внутри каждого. Поэтому телеведущий посоветовал «извлечь» этот праздник из себя и поделиться им с другими.

В качестве меры предосторожности Мясников посоветовал не запускать фейерверки, так как можно получить травмы. Врач добавил, что именно из-за фейерверков каждый Новый год в больницы поступает огромное количество пострадавших.

За праздничным столом не стоит ругать себя за вредную еду. Вся еда в эту ночь — полезная и не надо забивать себе голову мыслями о фигуре.

Все потом, сегодня можно все! Кроме как напиваться вусмерть, — посоветовал доктор.

Также телеведущий посоветовал не засиживаться до утра, если захотелось спать. В праздник, считает врач, нужно чувствовать себя комфортно.

Сидеть в охотку — отлично, уже тянет спать — улыбнулись всем и пошли спать, — заключил Мясников.

Ранее гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов назвал самые полезные для желудка продукты на новогоднем столе. По его словам, растительная пища, фрукты и овощи поспособствуют лучшему перевариванию блюд, с этим прекрасно справятся мандарины и ананасы.