Нарышкин назвал химика Менделеева выдающимся российским разведчиком

https://static.news.ru/photo/9d8dadc6-345d-11eb-8b71-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Менделеев Фото: wikimedia.org

Дмитрий Менделеев был не только великим учёным, но и выдающимся российским разведчиков, заявил директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

По его словам, к добыванию необходимых сведений привлекались люди разных профессий, которые занимались политической и военно-стратегической разведкой.

Назову несколько наиболее известных имён: это первый председатель Императорского Русского исторического общества князь Пётр Вяземский, химик Дмитрий Менделеев, географ и исследователь Николай Пржевальский, — отметил Нарышкин в интервью журналу «Историк»

Он добавил, что в качестве разведчика Менделеев добыл информацию о безопасном производстве бездымного пороха на основе пироксилина. Его изобрели во Франции, которая не хотела делиться сведениями, передаёт «ПолитЭксперт».

Периодический закон химических элементов открыт русским учёным Дмитрием Менделеевым, а в 1869 году на основе него он составил таблицу. На английском языке она носит название The periodic table («Периодическая таблица»), или The periodic table of elements («Периодическая таблица элементов»). В мировом учёном сообществе 2019 год объявили годом Менделеева в честь 150-летия открытия таблицы.

