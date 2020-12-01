Нарышкин назвал химика Менделеева выдающимся российским разведчиком

Дмитрий Менделеев был не только великим учёным, но и выдающимся российским разведчиков, заявил директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
По его словам, к добыванию необходимых сведений привлекались люди разных профессий, которые занимались политической и военно-стратегической разведкой.
Назову несколько наиболее известных имён: это первый председатель Императорского Русского исторического общества князь Пётр Вяземский, химик Дмитрий Менделеев, географ и исследователь Николай Пржевальский, — отметил Нарышкин в интервью журналу «Историк»
Он добавил, что в качестве разведчика Менделеев добыл информацию о безопасном производстве бездымного пороха на основе пироксилина. Его изобрели во Франции, которая не хотела делиться сведениями, передаёт «ПолитЭксперт».
Периодический закон химических элементов открыт русским учёным Дмитрием Менделеевым, а в 1869 году на основе него он составил таблицу. На английском языке она носит название The periodic table («Периодическая таблица»), или The periodic table of elements («Периодическая таблица элементов»). В мировом учёном сообществе 2019 год объявили годом Менделеева в честь 150-летия открытия таблицы.
Как писал NEWS.ru, ранее Нарышкин рассказал, что в своей работе западные спецслужбы чаще всего используют шантаж, подлог и провокации.