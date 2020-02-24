Общая сумма штрафов за нарушения требований пожарной безопасности в 2019 году составила 1,1 млрд рублей.
Госинспекторы по пожарному надзору выписали за прошедший год более 62 тысяч штрафов. Большинство взысканий было наложено за повторные нарушения,
Ранее NEWS.ru писал, что расследование пожара в ТЦ «Зимняя вишня» выявило недостатки законодательства в сфере пожарной безопасности. В СКР предложили его усовершенствовать. По словам официального представителя Следкома Светланы Петренко, предложения на эту тему уже сформулированы и направлены в соответствующие ведомства.
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