https://static.news.ru/photo/96a681ca-56d9-11ea-8e8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общая сумма штрафов за нарушения требований пожарной безопасности в 2019 году составила 1,1 млрд рублей.

Госинспекторы по пожарному надзору выписали за прошедший год более 62 тысяч штрафов. Большинство взысканий было наложено за повторные нарушения, рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Ранее NEWS.ru писал, что расследование пожара в ТЦ «Зимняя вишня» выявило недостатки законодательства в сфере пожарной безопасности. В СКР предложили его усовершенствовать. По словам официального представителя Следкома Светланы Петренко, предложения на эту тему уже сформулированы и направлены в соответствующие ведомства.