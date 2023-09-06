Нарколог объяснил, почему дети подсели на вейпы и электронные сигареты Нарколог Шуров: табачные компании смогли внедрить моду на вейпы у детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курение стало серьезной проблемой, потому что табачные компании внедрили моду на вейпы и электронные сигареты, рассказал NEWS.ru психиатр, член Национальной Наркологической Лиги Василий Шуров. По его словам, доступность и популярность продукта вызывает зависимостью от никотина даже у детей.

Никотиновая зависимость одна из самых сильных. Если вспомнить период, когда сигареты выдавались по талону, люди даже докуривали бычки, вообще курили все, что можно поджечь. Вейпы и электронные сигареты – это модные девайсы, которые некоторые дети даже коллекционируют, хвастаются их дизайном и мощностью. Это очень большая проблема, что табачные компании смогли внедрить эту моду, – рассказал Шуров.

Врач отметил, что курение не поощряется обществом и обходится довольно дорого, поэтому он не удивлен, что кто-то решается доставать сигареты даже из мусорных контейнеров.

Считается, что у взрослых людей сила воли больше и они могут бросить курить или парить. У детей же курение является маркером самостоятельности и взросления, они считают, что выглядят очень крутыми, когда курят. И поэтому так важно проявлять внимание к ребенку и показывать на собственном примере, какой вред нанесет курение, – добавил Шуров.

Ранее в Сети появилось видео, на котором московские школьники достали из мусорного контейнера использованные электронные сигареты и начали их курить.

До этого хирург Александр Умнов рассказал, что курящие россияне могут заболеть разными видами рака, в том числе ротовой полости, пищевода и желудка. По его словам, никотин, содержащийся в сигаретах, кальянах и вейпах, повреждает ДНК и нарушает работу иммунной системы, в результате чего патогенные клетки сохраняются в организме.