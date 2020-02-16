https://static.news.ru/photo/f663e3b0-50c5-11ea-b732-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина, напавший с ножом на людей в храме, осознавал, что происшествие вызовет общественный резонанс.

Как сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к РПЦ, злоумышленник понимал, что совершает преступление в сакральном месте церкви — в алтаре.

Ранее подозреваемый Ефим Ефимов рассказал, почему решился на такой поступок. Он отметил, что его не устраивало лицемерие. Такое объяснение он дал сотрудникам правоохранительных органов. Мужчина подчеркнул, что не собирался совершать теракт, сообщал NEWS.ru.

Инцидент произошёл в Басманном районе столицы днём 16 февраля. В результате пострадали два алтарника храма, которых доставили в больницу прихожане. При обыске у задержанного нашли свёрток с веществом «растительного происхождения». По предварительной информации, в нём находилась марихуана.