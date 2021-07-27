Найдены останки членов экипажа разбившегося в прошлом году Ан-2

Следователи обнаружили останки членов экипажа и пассажиров Ан-2 в горах Бурятии. Борт потерпел крушение летом 2020 года. Об этом сообщает Восточно-Сибирское СУСК на транспорте.

24 июля следователям поступило сообщение от туристов об обнаружении обломков самолёта. В тот день погода в горах была неблагоприятной для вылета, поэтому оперативные мероприятия пришлось отложить. Однако уже 25 июля специалисты выдвинулись на место катастрофы.

Обнаружены останки тел членов экипажа и пассажиров. Они направлены в Иркутск для проведения судебно-медицинской и генотипоскопической экспертиз, — говорится в сообщении.

19 июля 2020 года судно вылетело из посёлка Кырен, после чего связь с ним пропала. Оно совершало облёт Тункинского и Окинского районов, чтобы с воздуха определить ту часть лесов, которую надо обрабатывать от тутового шелкопряда. На борту были два члена экипажа и четыре пассажира.

После исчезновения самолёта глава Бурятии Алексей Цыденов лично контролировал поиски. Власти республики усилили поисковую группировку.