Найдены новые подозреваемые в публикации фото нацистов в День Победы

https://static.news.ru/photo/cf1fa61c-9cf2-11ea-b64a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи установили ещё двух подозреваемых в публикации снимков нацистов во время акции «Бессмертный полк», сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По её словам, не позднее 4 мая житель Казани Мухаммед Эль-Айюби «с целью одобрения преступлений, определённых Международным военным трибуналом в Нюрнберге», выложил на сайте «Банк памяти» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера во время трансляции «Бессмертного полка».

Фотоизображение он сопроводил комментарием о том, что на нём запечатлён «Гилтер Адик», — уточнила она.

Петренко добавила, что второй подозреваемый, Даниил Шестаков из Перми, опубликовал в «Банке памяти» снимок генерала Андрея Власова, осуждённого за измену Родине.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

Ранее NEWS.ru писал, что на сайте «Бессмертного полка» появлялись фото Адольфа Гитлера, Генриха Гиммлера и других лидеров Третьего рейха. В СКР установили, что в большинстве случаев к размещению подобного контента причастны иностранные граждане. Однако наряду с ними в число подозреваемых входят более 10 россиян.