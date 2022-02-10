Найденную в овраге села под Саратовом девочку полностью вылечили

Пятилетняя девочка, найденная без верхней одежды в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области, полностью вылечилась, сообщает региональный Минздрав в Instagram-аккаунте. В больнице она провела полтора месяца. Девочка и её старший брат восьми лет были найдены без сознания в овраге 22 декабря 2021 года, мальчик позже скончался в больнице. Мать детей призналась, что придушила их, а затем вынесла на мороз. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что в результате удушения и переохлаждения у девочки пострадали основные витальные функции — дыхание, функционирование сердца и головного мозга, врачи боролись за её жизнь. После успеха на этом этапе встала задача спасти обмороженные конечности, которым угрожала ампутация. Однако в итоге врачи заменили лишь некоторые участки пострадавшей кожи.

В итоге полуторамесячной кропотливой работы мы смогли полностью восстановить все функции организма. На сегодняшний день девочка в ясном сознании, самостоятельно дышит, ест, полностью завершилось заживление трансплантированной кожи, — говорится в сообщении.

В региональном Минздраве добавили, что терапия ребёнка согласовывалась с Российской детской клинической больницей РНИМУ им. Пирогова.

Ранее сообщалось, что девочка пережила клиническую смерть и находилась в медикаментозной коме.

Двоих детей пяти и восьми лет обнаружили без сознания в овраге в селе Прокудино Аткарского района днём 22 декабря, мальчика к тому моменту спасти не представлялось возможным.

43-летняя мать детей была задержана в Энгельсе, её доставили в следственный отдел СК. В отношении женщины возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, утром 22 декабря она рассердилась на сына и дочь, которые не слушались, и попыталась их задушить шарфом, а когда они потеряли сознание, вынесла на улицу и оставила в овраге, после чего скрылась с места происшествия.