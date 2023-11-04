Найден оригинал считавшейся утерянной иконы Казанской Божией Матери Патриарх Кирилл объявил об обнаружении утраченной иконы Казанской Божией Матери

Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл представил подлинник чудотворной Казанской иконы Божией Матери, которая считалась утерянной более ста лет назад. По его словам, обнаружение этого живописного изображения можно считать историческим событием. Трансляция из Успенского собора Московского Кремля ведется на сайте РПЦ.

Это событие можно отнести к историческим событиям. Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молились Пожарский и Минин и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции, — заявил патриарх Кирилл.

В соответствии с церковным преданием, икона чудесно явилась после страшного пожара в Казани в 1579 году. Ее подлинник был похищен из Казанского Богородицкого монастыря в 1904 году. По основной версии, похитители — молодой крестьянин Стоян с женой — пошли на преступление ради драгоценного оклада, а сам образ сожгли в печи. Согласно другой версии, Стоян продал икону старообрядцам. Также есть мнение, что крестьянин украл копию, а не подлинник святого образа.

Ранее в Минкультуры рассказали о состоянии иконы Андрея Рублева «Святая Троица», которая весной была передана РПЦ после столетнего пребывания в Третьяковской галерее. Как сообщил представитель ведомства, у «Троицы» не наблюдается деструктивных изменений.