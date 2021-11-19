Ректор «Шанинки» рассказал, что получил в СИЗО тысячу писем со всего мира

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев, обвиняемый по уголовному делу о хищении 21 млн рублей, получил около тысячи писем поддержки со всего мира, рассказал омбудсмен находящихся под стражей предпринимателей Александр Хуруджи изданию Sobesednik.ru. Он посетил профессора в СИЗО-7 в Москве и общался с ним на протяжении полутора часов.

Я сижу, пишу на них (на письма. — NEWS.ru) ответы. Мне приятно, конечно. Я даже знать не знал, что моя судьба стольким людям интересна, что столько людей готовы пройти все эти испытания, чтобы отправить классическое письмо сюда, через цензуру. И люди пишут, отправляют мне слова поддержки. Мне очень важно то, что делает моя жена. Я и представить не мог, что настолько всем нужен! Мне это настолько греет душу. Я с новой силой взялся за новые две книги. Одна из них называется «Университет. О чём это вы?», — передал он слова Зуева.

Хуруджи рассказал, что у ректора плохое состояние здоровья: тремор рук, третья степень гипертонии, атеросклероз, скачки давления 172–180 каждый вечер.

Зуева подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», который возглавляла бывший замминистра просвещения Марина Ракова. Уголовное дело против Зуева и Раковой возбуждено в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В рамках этого дела уже арестованы Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова. Все они содержатся под стражей. Никто из них вину не признаёт.

Ранее Мосгорсуд отправил Сергея Зуева в СИЗО. Тем самым суд удовлетворил апелляцию прокуратуры, посчитавшей перевод ректора под домашний арест слишком мягкой мерой.