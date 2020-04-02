Находящихся на улице москвичей начали проверять правоохранители

https://static.news.ru/photo/2f8bccac-7579-11ea-8d6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Выходящих из домов москвичей начали останавливать на улицах сотрудники правоохранительных органов и интересоваться, с какой целью жители вышли на улицу.

Так, утром 3 апреля автомобиль сотрудника агентства РИА Новости остановил инспектор ГИБДД и поинтересовался целью поездки корреспондента. После того как водитель предъявил личные документы и пресс-карту, ему разрешили продолжить движение. Сотрудник СМИ отметил , что инспектор был вежлив с ним.

Режим обязательной самоизоляции введён в Москве в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru ранее, СМС-информирование о нарушениях правил самоизоляции начинается 3 апреля. Сообщения будут получать как сами нарушители, так и МВД.