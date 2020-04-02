Находящихся на улице москвичей начали проверять правоохранители

Выходящих из домов москвичей начали останавливать на улицах сотрудники правоохранительных органов и интересоваться, с какой целью жители вышли на улицу.
Так, утром 3 апреля автомобиль сотрудника агентства РИА Новости остановил инспектор ГИБДД и поинтересовался целью поездки корреспондента. После того как водитель предъявил личные документы и пресс-карту, ему разрешили продолжить движение. Сотрудник СМИ
Режим обязательной самоизоляции введён в Москве в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.
Как писал NEWS.ru ранее, СМС-информирование о нарушениях правил самоизоляции начинается 3 апреля. Сообщения будут получать как сами нарушители, так и МВД.
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